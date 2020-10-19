Свесившийся на веревке с небоскреба Trump Tower мужчина попал на видео

Он обещал убить себя в случае отказа от выполнения его требований.

Свесившийся на веревке с небоскреба Trump Tower 20-летний мужчина попал на видео. Своим поступком он добивался встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Молодой человек свесился с 16-го этажа башни примерно в 17.30 по местному времени. Сообщения главе государства он требовал передать через СМИ.

Работающие на месте полицейские предполагали, что мужчина висит с помощью страховочной системы. Он обещал убить себя в случае отказа от выполнения его требований. Полицейские вели с ним переговоры.

Ранее Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.

Видео: Youtube/Chicago Sun-Times, Mixtorious ميكستوريوس