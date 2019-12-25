Сверхманевренность F-22 попала на видео

В Twitter опубликовали ролик с движением американского самолета в небе.

Сверхманевренность F-22 Raptor попала на видео. Ролик с самолетом в небе опубликовал пользователь Twitter с ником Combat_learjet.

Это замедленное видео маневрирования F-22 Raptor завораживает прокомментировали в издании The Drive

Журналисты отметили, что маневренностью самолет обязан двухмерному управлению вектором тяги. По данным The Drive, российский Су-35 имеет трехмерное управление вектором тяги. Однако по совокупности характеристик американский истребитель обходит его. Среди преимуществ F-22 журналисты назвали его малозаметность.

Ранее в Польше назвали Су-57 истребителем поколения 4+.

Видео: Twitter/Combat_learjet

