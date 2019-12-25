Свердловский депутат получил срок за убийство по неосторожности

Ему предстоит отбыть в колонии один год.

Серовский районный суд Свердловской области приговорил к одному году колонии депутата заксобрания региона Александра Коркина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Сообщается, что осужденный убил человека по неосторожности. Инцидент произошел осенью 2019 года. Коркин находился на охоте в компании семи мужчин. В результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем он случайно выстрелил в голову пассажиру одной из лодок. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался через несколько месяцев.

Свою вину осужденный не признал. По его версии погибший сам зацепил ружье и выстрелил в себя.

Помимо тюремного заключения Коркин обязан выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в сумме одного миллиона рублей матери и жене погибшего.

Ранее в Канзасе мужчина застрелил полицейского, после чего был убит.

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