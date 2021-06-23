В Канзасе мужчина застрелил полицейского, после чего был убит

Убийца имел проблемы с психикой.

Мужчина с ружьём подстрелил полицейского в американском штате Канзас. После этого преступника убили ответным огнем. Известно, что офицеры прибыли на место происшествия из-за вызова, связанного с домашним насилием. Инцидент зафиксирован в городе Уичито. Соседи подозреваемого утверждали, что слышали женские крики из дома. Они заподозрили, что 28-летний местный житель по имени Тайлер Ходж избил свою девушку, после чего сбежал с места преступления.

Один из представителей закона увидел, что машина американца все еще припаркована около дома. Он начал осматривать территорию и обнаружил беглеца в сарае. Вместе с ним там находилась полуавтоматическая винтовка. Когда подозреваемый увидел офицеров, он начал стрелять. Во время конфликта один из полицейских получил ранение. Его пришлось экстренно госпитализировать в критическом состоянии.

Преступник попытался сбежать, но получил пулю около дома. Позже было установлено, что Тайлер Ходж имел психические отклонения. Не раз мужчина упоминал о том, что хочет быть убитым полицейскими.

В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе.

Видео: Telegram / LIFE SHOT