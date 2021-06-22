В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе

Преступник был ликвидирован на месте.

В американском штате Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CBS Denver. Известно, что трагедия произошла на территории города Арвада. Преступник открыл огонь по представителю закона, после чего на место событий прибыли другие правоохранители. В результате злоумышленнику удалось застрелить офицера, а также еще одного местного жителя. Личность последнего в настоящее время не раскрывается. Стрелок был ликвидирован в ходе спецоперации.

По данным СМИ, полицейские осмотрели один из автомобилей, находящийся в непосредственной близости к месту стрельбы. Предполагалось, что в транспортном средстве могла находиться взрывчатка. Сейчас угрозы для общественности нет.

CNN: в Аризоне в инцидентах со стрельбой погиб один человек.

Видео: YouTube / CBS Denver