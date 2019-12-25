В СМИ подозревают депутата Александра Крамаренко в незаконной охоте.

"Единая Россия" приостановила членство депутата из-за фото с сотней убитых гусей. Об этом сообщается на официальном сайте политической партии. Распоряжение принято секретарем отделения в Магадане Сергеем Носовым в отношении городского парламентария Александра Крамаренко. Ранее в социальных сетях стали распространяться снимки, на которых народный избранник запечатлен с многочисленными трупами птиц.

Коллеги по партии заявили журналистам о том, что Крамаренко временно отстранен из рядов партии до того момента, пока ситуация не прояснится. Депутаты рассчитывают на оценку действий политика со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что снимки 18 июня опубликовала "Новая газета". Авторы материала уточнили, что браконьером, который выложил надпись "Чукотка 2021" трупами полутора сотен птиц, является депутат Магаданской городской думы. Личночть мужчины помогли установить читатели издания. В пресс-службе регионального МВД не стали подтверждать имя сфотографированного охотника.

Изначально скандальные снимки появились в Instagram-аккаунте сообщества охотников Сибири 10 мая. Позже пост был удален из социальной сети.На территории Чукотки сезон охоты открылся только 15 мая, поэтому охотник мог нарушить закон по статье 258 УК РФ.

"Единая Россия" приостановила членство Олега Королева в партии после ДТП.

Фото: Новая газета

