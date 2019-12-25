"Единая Россия" приостановила членство Олега Королева в партии после ДТП

Сенатору придется доказать свою версию событий, произошедших в Липецке.

"Единая Россия" приостановила членство спикера СФ от Липецкой области Олега Королева в партии после ДТП. По информации от Андрея Турчака, решение по собственному желанию принял сам сенатор. Если он сможет доказать свою версию аварии, то членство Королева в партии будет восстановлено. Ранее сенатор заявил, что не был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а просто ему стало плохо за рулем.

Доказательство должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. Если версия Олега Петровича подтвердится, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии. Андрей Турчак, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак

Напомним, что в социальных сетях распространился ролик, на котором машина Lexus неровно едет по Липецку на спущенных колесах. Периодически автомобиль выезжал за пределы разделительной полосы. В интернете заявили, что за рулем находился нетрезвый водитель. Сенатор Королев объяснил, что у него "придавило сердце", так как в последние годы он страдает от мерцательной аритмии.

СМИ: российский экс-губернатор сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул.

Фото: Telegram / Baza