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Suzuki показала новый SX4 S-Cross

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Была проведена работа над рестайлингом внешности и салона.

Компания Suzuki презентовала обновленный Suzuki S-Cross второго поколения. В России он продается под названием SX4.

Отмечается, что компания провела работу над рестайлингом внешности и салона. Кроме того, поработали японцы и над опциональным оснащением модели.

Новый SX4 S-Cross будет производиться на заводе Suzuki в Эстергоме, Венгрия, где также выпускается Suzuki Vitara.

Напомним, что ранее Kia представила кроссовер Niro второго поколения.

Фото и видео: YouTube / Suzuki Austria Automobil Handels GmbH
 

Теги: suzuki, sx4 s-cross
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Общество, Автомобильные новости,

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