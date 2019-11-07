Suzuki показала новый SX4 S-Cross

Была проведена работа над рестайлингом внешности и салона.

Компания Suzuki презентовала обновленный Suzuki S-Cross второго поколения. В России он продается под названием SX4.

Отмечается, что компания провела работу над рестайлингом внешности и салона. Кроме того, поработали японцы и над опциональным оснащением модели.

Новый SX4 S-Cross будет производиться на заводе Suzuki в Эстергоме, Венгрия, где также выпускается Suzuki Vitara.

Напомним, что ранее Kia представила кроссовер Niro второго поколения.

Фото и видео: YouTube / Suzuki Austria Automobil Handels GmbH

