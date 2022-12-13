Петербуржец должен выплатить 2,5 млн рублей сбитому мотоциклисту

В результате ДТП водителю мотоцикла потребовалось провести частичную ампутацию левой стопы.

Суд вынес приговор в отношении петербуржца, который сбил мотоциклиста на Синопской набережной в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Суд установил, что 9 июля 2021 года М., управляя автомобилем CADILLAC XT5, следовал по Синопской набережной от моста Александра Невского в направлении проспекта Обуховской Обороны.

Подсудимый, не убедившись в безопасности маневра и в том, что не создает помех другим участникам движения, при перестроении вправо в первую правую полосу совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом SUZUKI GSE650A. из постановления суда

В результате ДТП водителю мотоцикла потребовалось провести частичную ампутацию левой стопы.

Суд признал подсудимого виновным и назначил М. наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС на срок 2 года. Также удовлетворен иск о компенсации потерпевшему морального вреда в размере 2,5 млн рублей. В обеспечении исковых требований наложен арест на автомобиль виновного. Приговор в законную силу не вступил.

Недавно массовое ДТП с автомобилем полиции произошло на Савушкина.

Видео: прокуратура