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Kia представила кроссовер Niro второго поколения

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Технические характеристики модели будут презентованы в 2022 году.

Автопроизводитель Kia представил компактный кроссовер Niro второго поколения. Презентация машины состоялась в рамках автомобильного салона Seoul Mobility Show, проходившего в Южной Корее. На данный момент разработчики не стали раскрывать сведения о мощности силовых установок. Технические сведения появятся не раньше 2022 года, когда модель выйдет на внутренний рынок.

Внешний дизайн нового Niro использовал находки концепта HabaNiro двухлетней давности. У серийной машины замечена схожая оптика с дневными ходовыми огнями в форме импульса. На автомобиле установлены бананообразные фонари и "глухая" задняя стойка. Нововведением стало исчезновение на транспортном средстве дополнительного окошка.

Салон традиционно для "зелёных" машин отделан материалами из вторичного сырья. Приборная цифровая  панель транспортного средства объединена под одним стеклом с мультимедийной системой. Селектор трансмиссии разработан в форме "шайбы", а блок управления климат-контролем представляет из себя сенсорное утсройство.

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Фото и видео: KIA
 

Теги: kia, niro, кроссовер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

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