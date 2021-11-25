Французская компания модернизировала три версии автомобиля.

Автомобильная французская марка Alpine представила обновлённое спорткупе A110. Видеоизменения в модели произошли впервые с начала производства в 2017 году. Напомним, что бренд принадлежит компании Renault. Специалисты модернизировали все три версии машины - A110 (продавалась как A110 Pure), A110S и A110 GT (известная как A110 Légende). Уже сейчас обновленные транспортные средства можно заказать на европейском рынке, но поставки запланированы на 2022 год. Позже автомобиль будет презентован на территории Северной Америки.

Напомним, что базовый вариант A110 оснащается "турбочетверкой" 1.8 с отдачей 252 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. Спортивный автомобиль способен за 4,5 секунды разогнаться до скорости в 100 километров в час. Силовая установка увеличена до 300 лошадиных сил в моделях A100 GT и A110S. Они разгоняются до 100 км / ч за 4.2 секунды. Модель 110S может разгоняться до 260 километров в час, а максимальная скорость A110 и GT-версии - ограничивается показателем в 250 километров в час.

Клиентам будет доступна полностью новая функция — временное отключение одного из цилиндров при условии активации лонч-контроля. Это придает спорткару "более гоночный звук". Разработчики добавили в салон новую мультимедийную систему с экраном в 7 дюймов. Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. А для S-версии доступен опциональный аэродинамический обвес.

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Фото и видео: Alpine