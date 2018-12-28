Обновленная Suzuki Vitara появилась на российском рынке

Стоимость автомобиля оценивается в более чем миллион рублей.

Японская компания Suzuki объявила о старте продаж обновленного кроссовера Vitara на российском рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

В "начинке" новой модели изменилась решетка радиатора, фонари, дизайн колесных дисков, а также расширилась палитра цветов кузова. Кроме того, в интерьере появились система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" и цветной дисплей бортового компьютера.

Стоимость машины варьируется от 1 млн рублей до 1,7 млн рублей. Цена авто будет зависеть от комплектации. В продажу Suzuki Vitara поступил в двух версиях: полноприводной и переднеприводной. Модель оснащена 1,6 литровым бензиновым двигателем. Мощность турбированного агрегата в обновлённом кроссовере — 140 литров в секунду. Каждый из двух моторов функционирует с шестиступенчатой автоматической системой КПП Aisin. Но автомобилисту предлагается выбрать и пятиступенчатую механику.

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