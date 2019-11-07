Suzuki снес пешехода на Красносельском шоссе

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 7 ноября в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на пешеходном переходе недалеко от дома №40 на Красносельском шоссе автомобиль марки Suzuki снес перебегающего дорогу пешехода. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На записи видно, что молодой человек перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора. В свою очередь иномарка мчалась на огромной скорости на красный. После столкновения с транспортным средством пешеход отлетел на несколько метров вперед. Автомобиль из-за большой скорости также не успел сразу затормозить.

Известно, что пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Силу удара при столкновении можно оценить по фотографиям разбитой иномарки. В результате ДТП у Suzuki повреждено лобовое стекло и левая фара. По факту случившегося ведется проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Гринфельд

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село