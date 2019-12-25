Суточное количество новых случаев COVID-19 в Ленобласти выросло до 131

Роспотребнадзор опубликовал официальную статистику по коронавирусу в Ленобласти.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Ленинградской области опубликовал обновлённую официальную статистику по заболеваемости и смертности по состоянию на утро 23 июня. Всего за минувшие сутки в области был выявлен 131 новый случай коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ленобласти составило, таким образом, 47607 человек. Выздоровели из них 43864 человека.

Большой прирост заболеваемости фиксируется в Тихвине - 13 новых случаев, а также в Сланцах - 4, Киришах - 5, Гатчине - 10, Выборге - 5, Всеволожске - 11, Бокситогорске - 5. Несмотря на увеличение "красной зоны" и количества отведённых под ковид больниц, официальная статистика упорно продолжает прибавлять к общему числу заболевших по 3-4 новых случая за сутки. Эксперты полагают, что объективные данные могут быть значительно выше.

Для ускорения вакцинации населения вводятся ковид-паспорта предприятий; чиновников отправляют прививаться под предлогом перевода на дистанционную работу и лишения премии.

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