Суточный индекс изоляции в Петербурге продолжает снижаться

Сегодня город занимает второе место по отрицательной статистике.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что суточный индекс изоляции в Петербурге упал до нового минимума. Об этом свидетельствует соответствующая карта Яндекса.

По состоянию на 10:20 индекс самоизоляции в Северной столице — 2,7. Отметим, что утром также наблюдались аномальные пробки. К 8:50 дороги в городе загружены на 3 балла.

Сегодня город занимает второе место по отрицательной статистике. На первом месте Москва, там индекс самоизоляции составляет 3,1.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга продлил запрет на посещение лесов до 31 мая.

Фото:яндекс