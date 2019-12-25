В указанный период въезд транспортных средств на территорию парков, лесопарков и лесов, расположенных в черте Петербурга, также запрещен.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что губернатор Петербурга продлил запрет на посещение лесов до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, петербуржцы не могут посещать леса в указанный период. Кроме того, запрет распространяется и на посещение парков, лесопарков и лесов, расположенных в черте Петербурга.

Также запрет распространяется на въезд парков и лесопарков. Исключение — специалисты, занимающиеся лесохозяйственной деятельностью и пожарно-спасательные расчеты.

Напомним, что ранее запрет действовал до 1 мая.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга составили список сотрудников и автомобилей, которым разрешено передвигаться по городу.

Фото:Piter.TV