Служебные пропуска будут выдавать разово на весь период режима повышенной готовности.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга составили список сотрудников и автомобилей, которым разрешено передвигаться по городу. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что соответствующий список необходим для создания базы для электронных пропусков во время "карантина" из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Заявки на такие пропуска формируют на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Для того, чтобы внести сотрудников в список работодателю необходимо указать вид деятельности учреждения, ИНН, ОКВЭД и ОГРН.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей.

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