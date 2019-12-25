В Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей

В Петербурге посчитали, сколько будет стоить лечение от коронавируса "на дому". Об этом стало известно из доклада главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.
Лечение "на дому" обойдется бюджету в 10 600 рублей. Стационар на дому включает 10 дней наблюдения, взятие мазков, лекарства и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.
Ранее Беглов сообщил, что стоимость лечения пациента в легкой форме в больнице стоит 24 тысячи рублей, средней тяжести – 125 тысяч рублей, тяжелой – до полумиллиона. Позже стоимость легких и средних случаев увеличилась на 30 тысяч рублей, стоимость лечения тяжелой формы коронавируса – на 100 тысяч рублей.
Фото: pixabay
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Конечно, если по тем ценам, что привыкло закупать государство ;)
Маски, наверное, по 1000 руб. Бордюры - 1 млн руб за метр. :)
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