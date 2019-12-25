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В Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей
Сегодня, 16:04
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nastya960

В Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей

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Ранее Беглов сообщил, что стоимость лечения пациента в легкой форме в больнице стоит 54 тысячи рублей

В Петербурге посчитали, сколько будет стоить лечение от коронавируса "на дому". Об этом стало известно из доклада главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.

Лечение "на дому" обойдется бюджету в 10 600 рублей. Стационар на дому включает 10 дней наблюдения, взятие мазков, лекарства и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Ранее Беглов сообщил, что стоимость лечения пациента в легкой форме в больнице стоит 24 тысячи рублей, средней тяжести – 125 тысяч рублей, тяжелой – до полумиллиона. Позже стоимость легких и средних случаев увеличилась на 30 тысяч рублей, стоимость лечения тяжелой формы коронавируса – на 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 17:06

Конечно, если по тем ценам, что привыкло закупать государство ;)
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