В Петербурге стоимость лечения тяжелых пациентов с COVID-19 выросло на 100 тысяч рублей

Стоимость легкой и тяжелой степени коронавируса выросла на 30 тысяч рублей.

Комитет по здравоохранению Петербурга принял пакет мер по повышению финансовой устойчивости учреждений здравоохранения. В городе выросла стоимость лечения пациентов с коронавирусной инфекцией по полису ОМС.

Комздрав провел перерасчет тарифов на оплату медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-1. Так лечение средней и легкой формы коронавируса увеличилось на 30 тысяч, тяжелой формы – на 100 тысяч.

Ранее глава города Александр Беглов сообщал, что стоимость лечения пациента в легкой форме составляет 24 тысячи рублей, средней тяжести – 125 тысяч рублей, тяжелой – до полумиллиона.

Петербуржцев с легкой формой коронавируса могут отправить в гостиницы и пансионаты.

Фото: Piter.TV