В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что петербуржцев с легкой формой коронавируса могут отправить в гостиницы и пансионаты. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Северной столице Евгений Шляхто.
Шляхто отметил, что это предложение будет действовать для тех горожан, кто не имеет возможности проходить лечение на дому. Перечень соответствующих гостиниц и пансионатов пока не называется.
В настоящее время вопрос прорабатывается в Смольном.
Ранее мы сообщали о том, что в России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом.
Фото:pixabay
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