Вопрос прорабатывается в Смольном.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что петербуржцев с легкой формой коронавируса могут отправить в гостиницы и пансионаты. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Северной столице Евгений Шляхто.

Шляхто отметил, что это предложение будет действовать для тех горожан, кто не имеет возможности проходить лечение на дому. Перечень соответствующих гостиниц и пансионатов пока не называется.

В настоящее время вопрос прорабатывается в Смольном.

Ранее мы сообщали о том, что в России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом.

Фото:pixabay