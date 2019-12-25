В России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом

В стране зарегистрирован новый рекорд по количеству жертв от COVID-19.

В России за последние сутки умерли 34 человека с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Специалисты отметили, что таким образом по стране зафиксирован новый рекорд по количеству погибших от COVID-19 за день. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 апреля. В тот день от инфекции умерло 28 человек.

Согласно статистике на 16 апреля, в Москве и Московской области от коронавируса скончалось по семь человек. По три пациента умерли во Владимирской области и на территории Дагестана. По два летальных исхода зарегистрировано в Петербурге. Курской и Астраханской областях. По одному человеку умерло в Ингушетии, Адыгее, Мордовии, Чувашии, а также Белгородской, Калужской, Новосибирской областях.

В настоящее время с момента начала распространения коронавируса в России погибло 232 человек. Медики вылечили 2034 пациента, из которых 308 - за последние сутки.

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