Эксперт заявил, что инфекция поражает не только легкие, но и сосуды, и клетки крови.

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом. Об этом сообщил эксперт Александр Эдигер в интервью для "Общественной службы новостей". Врач и клинический фармаколог считает, что медики не могут с точностью говорить о том, что многие жертвы с COVID-19 погибают именно от пневмонии нового типа.

Это никакая не пневмония... Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов прокомментировал патологоанатом

Александр Эдигер рассказал, что пневмония в организме человека вызывается микробным или микробно-вирусным возбудителем. При этом само воспаление ограничено по временным рамкам и редко приводит к летальному исходу. Однако у зараженных коронавирусом поражаются не только легкие, но и стенки сосудов, клетки крови, пищеварительный тракт. Специалист считает, что легкие даже не являются "мишенью под номером один".

Медик вспомнил исследования китайских коллег. Они выявили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах. В результате этого у пациента формируется гипоксический синдром.

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Фото: YouTube/TVFaberlic

