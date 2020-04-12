Историк моды Александр Васильев: "Результаты анализа на короновирус пока не объявляли"

Известный телеведущий подтвердил информацию о своей госпитализации.

Историк моды и ведущий телевизионного шоу "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о том, что он был госпитализирован в клинику в Коммунарке. В беседе с RT ведущий рассказал, что находится в отдельной палате и проходит курс лечения двустороннего воспаления легких.

Васильев также отметил, что он сдал тест на коронавирус, результаты пока не объявляли.

Ранее в больнице оказалась партнерша Васильева по телепередаче "Модный приговор" Надежда Бабкина. Ее тест на коронавирус дал отрицательный результат, при этом у артистки диагностирована двухсторонняя пневмония. Сам Александр Васильев в своем инстаграм-аккаунте показывал, как идут съемки программы "Модный приговор" без зрителей, которые находятся на карантине.

Видео: Instagram/ alexandre_vassiliev