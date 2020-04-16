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В России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения коронавирусом

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Выздоровело за сутки 318 человек.

В России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Новые случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах.

Теперь общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии — 27938. В РФ остался один регион, где нет COVID-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 1370 человек. В Подмосковье 467 новых случаев. Далее идут Санкт-Петербурге -154, Нижегородская область - 65, Ингушетия - 63, Красноярский край - 60, Тамбовская область - 50.

За последние сутки от коронавируса умерло 34 человека — с начала эпидемии скончалось 232 пациента. Выздоровело за сутки 318 человек — с начала эпидемии 2304.

Ранее мы рассказывали, что в Москве за сутки выздоровели 189 человек с COVID-19.

Теги: количество зараженных, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 11:45

Конечно, а чего ещё ожидать после событий в метро по глупости собянина. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:49

События в метро только через неделю аукнутся, если аукнутся...

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Аноним
Сегодня 11:49

Не едьте в Крым!!!! Умоляем!!! Жители Крыма.

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