В Москве за сутки выздоровели 189 человек с COVID-19

За весь период от коронавируса вылечились 1394 человека.

В Москве за истекшие сутки от коронавируса вылечились 189 человек.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице выздоровели за сутки 189 пациентов с COVID-19. За весь период с начала эпидемии полностью выздоровели 1394 человека. Ракова считает, что это хорошая и стабильная динамика.

Летальных исходов за истекшие сутки в Москве 7. Количество вновь выявленных случаев инфицирования коронавирусом уменьшилось, за сутки +1370. Накануне эта цифра равнялась 1774.

Сегодня ранее: В Новосибирске скончался от коронавируса дальнобойщик из Москвы.

Фото: Piter.TV