В Новосибирске скончался дальнобойщик из Москвы с коронавирусом

Это вторая смерть в регионе пациента с COVID-19.

В Новосибирске скончался дальнобойщик, который был на рейсе в Новосибирск.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщает, что в регионе скончался второй пациент с диагностированным COVID-19. Это 54-летний пациент, дальнобойщик из Москвы. Мужчина был на рейсе, приехал в Новосибирск уже в тяжелом состоянии. На "скорой" он был доставлен в инфекционное отделение Новосибирска. Спасти его не удалось. У мужчины была тяжелая форма пневмонии на фоне хронических заболеваний (ожирение 4 степени, сахарный диабет, синдром Пиквика, при котором люди с чрезмерной степенью ожирения не способны дышать достаточно глубоко и быстро).

По состоянию на утро 16 апреля в Новосибирской области выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекцией. Четверо из них это контакты ранее заболевших. Семь человек не выезжали за пределы региона, с ранее заболевшими не контактировали.

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Фото: Piter.TV