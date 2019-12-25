В Калуге скончался житель Подмосковья с коронавирусом

Мужчина приехал в Калугу уже с тяжелыми симптомами заболевания.

В Калуге сообщили о смерти пациента с коронавирусом.

РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона сообщает, что в Калуге скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Умерший житель Московской области приехал в Калугу будучи уже больным и с тяжелыми проявлениями болезни. Мужчине стало плохо на улице, откуда его забрала "скорая" в инфекционную больницу.

Несмотря на усилия медиков, пациент скончался, так как патологические процессы в организме уже невозможно было остановить.

На сегодня в Калуге это первая смерть человека, у которого диагностирован коронавирус COVID-19. Всего в регионе по состоянию на утро 15 апреля 74 случая инфицирования.

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Фото: Piter.TV