Утром в среду в Петербурге наблюдаются аномальные пробки

К 8:50 дороги в городе загружены до 3 баллов.

Утром 29 апреля в Петербурге наблюдаются аномальные пробки. К 8:50 дороги в городе загружены на 3 балла. Примечательно, что весь месяц в это время в Петербурге была "единица" или "двойка", в зависимости от аварий и ремонтных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

В настоящий момент самая длинная пробка наблюдается возле КАД: на Центральной, Заречной, Главной улицах.

Также стоит КАД в районе Беляевского моста.

Из-за аварии "покраснел" Пискаревский проспект, большая пробка на участке Свердловской набережной, Среднеохтинском проспекте возле Красногвардейской площади и Комаровского моста. Также автомобилисты намертво стоят на Якорной улице, проспекте Шаумяна и проспекте Энергетиков.

В это время карта Петербурга окрасилась в красный цвет в районе Финляндского вокзала, на Арсенальной и Пироговской набережных, "покраснел" Литейный мост и участок Воскресенской набережной. Большая пробка на Дворцовой набережной рядом с Троицким мостом. Стоят улица Куйбышева, Сампсониевский мост и Петроградская набережная.

Ранее мы писали, что в среду температура воздуха и давление в Петербурге будут ниже нормы.

Фото: скриншоты / "Яндекс. Пробки"