В среду температура воздуха и давление в Петербурге будут ниже нормы

Сегодня на погоду в городе окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклонического вихря.

В среду, 29 апреля, в Петербурге будет преимущественно облачная погода. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Синоптик отметил, что сегодня на погоду в городе окажет влияние тыловая, холодная часть уходящего на восток циклонического вихря. В среду в Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 4-6 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Ветер будет с севера со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

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