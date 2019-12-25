Жаркая погода в 2020 году может обойти Петербург стороной

Главный синоптик города заявил, что свое тепло горожане получили этой бесснежной зимой.

В этом году летняя погода будет радовать своим теплом всех россиян, кроме петербуржцев. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, прогнозы Гидрометцентра о жарком лете могут сбыться. Однако они могут не коснуться Петербурга. Колесов заявил, что погода быстро меняется, и делать долгосрочные прогнозы сейчас сложно. Однако он уверен, что свое тепло петербуржцы получили этой бесснежной зимой. Поэтому летом им возможно придется потерпеть, когда восстановится температурный баланс за счет нежаркого времени.

Ранее мы писали, что во вторник погода в Петербурге выкинет очередной фокус.

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