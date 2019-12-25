Во вторник погода в Петербурге выкинет очередной фокус

В этот день горожане увидят весну, зиму и осень.

Во вторник, 28 апреля, в Петербурге ожидается переменчивая погода. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день горожане смогут увидеть весну, зиму и осень.

Ночные ноль градусов днем сменятся на +9. При этом ближе к вечеру погода опять испортится. Яркое солнце сегодня в одно мгновение может смениться снегом с дождем, а потом опять может стать облачно с прояснениями.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет немного опускаться и составит 748 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что во вторник в Ленобласти ожидаются ночные заморозки и мокрый снег.

Фото: pixabay.com