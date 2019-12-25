Во вторник в Ленобласти ожидаются ночные заморозки и мокрый снег

Днем произойдет потепление.

Во вторник, 28 апреля, в Ленинградской области ожидается контрастная погода. Ночью придут холода, а днем температура снова нормализуется. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Ночью температура на территории региона будет колебаться от -6 до +1 градуса, возможны туман, заморозки и гололедица.

В дневное время суток столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов тепла.

Ночью порывы ветра будут слабыми и переменными, днем они составят 4-9 м/с в западном направлении. Атмосферное давление днем понизится.

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Фото: Pixabay