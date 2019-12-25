Обманутые дольщики в Гатчине получат ключи от квартир до конца года

В том числе, будут даны долгострои подрядчиков "СК "Русь"", "Взлетстрой", "КВС".

Все строительные объекты с обманутыми дольщиками будут достроены до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Под программу ускоренного строительства попадут дома на улице Киргетова, 25, улице Красных Военлетов и ЖК в Верево.

Со вводом этих жилых комплексов до конца года в Гатчине не останется обманутых дольщиков. Хочу особенно отметить, что все они завершаются без использования прямых бюджетных инвестиций, благодаря механизмам привлечения компаний-доноров.

– подчеркнул зампред областного правительства Михаил Москвин

Так, строительство домов на улице Киргетова, 25 завершит ООО "СК "Русь"". Рабочие уже застеклили пятый этаж и проложили вентиляционные шахты, сейчас идет установка окон. К новому году пайщики получат квартиры.

Кроме того, достраивается жилое здание на улице Красных Военлетов, техническим заказчиком которого выступают Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти и привлеченная компания-донор "КВС". Сейчас в доме появился верхний этаж и перекрытия кровли, усиливаются площадки лифтовых шахт и шахт дымоудаления. Объект достроят к осени текущего года. Тогда же пройдет проверка по Госстройнадзору.

Уже закончено строительство ЖК "Яблоневый цвет" в Верево. Инвестором выступила компания "Ленрусстрой".

Ранее мы рассказали о том, что Минстрой России опубликовал новые стандарты строительства и ввода в эксплуатацию зданий.

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