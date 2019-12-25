Положения единого стандарта должны будут исполнять все уполномоченные органы.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что Минстрой России опубликовал новые стандарты строительства и ввода в эксплуатацию зданий. Об этом сообщает Комитет по строительству Петербурга.

Согласно документу, застройщики смогут получать разрешения на строительство в форме электронного документа через единый портал госуслуг или же региональные порталы государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Также документ регулирует правила подачи документов, их рассмотрение и направление уполномоченными органами результата заявителю.

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