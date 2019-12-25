Фасады РГИСИ будут отреставрированы

На это выделяется почти 48 миллионов рублей.

Лицевой и дворовый фасады здания Российского государственного института сценических искусств (Моховая, 33–35) будут отреставрированы. Соответствующую закупку разместило это творческое учебное заведение.

На работы со зданием, представляющим собой объект культурного наследия федерального значения, выделено почти 48 миллионов рублей.

Как ожидается, реставрация будет продолжаться три месяца. Как и во всех подобных случаях, подрядчик, что вполне естественно и разумно, начнет работу после получения разрешения КГИОП.

До переворота 1917 года здесь было учебное заведение – коммерческое Тенищевское училище. В этом здании, построенном в 1900 году, учились поэт Осип Мандельштам, писатель Владимир Набоков, лингвист Виктор Жирмунский, писатель и узник ГУЛАГа Олег Волков, историк Николай Розенталь, живописец, поэт и летчик Николай Бруни.

Заявки для участия в аукционе по определению подрядчика работ принимаются до 22 мая.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, на продолжение реставрации памятника Николаю I выделяется 31,7 млн рублей.

Фото: asteria.ru