Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации

Генерал оценил также самолеты Су-57.

Генерал Сергей Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе специальной военной операции. По мнению командующего Воздушно-космическими силами РФ, новейшее оружие продемонстрировало хорошие результаты и зарекомендовало себя на Украине. Эксперт пояснил, что данному виду ракет не может противостоять ни одна из имеющихся у киевского режима систем противовоздушной обороны.

Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна. Сергей Суровикин, генерал РФ

Главком ВКС особо выделил по качеству боевого использования отечественный многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Генерал пояснил, что воздушное судно имеет широкую номенклатуру оружия, что позволяет решать при его помощи многоплановые задачи. В частности, ликвидировать цели на земле и в воздухе.

Суровикин: ВС России вывезут мирное население из Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России