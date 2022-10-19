Суровикин: ВС России вывезут мирное население из Херсонской области

Генерал рассказал о первоочередной задаче армии в регионе.

Генерал Сергей Суровикин рассказал о том, что Вооруженные силы России вывезут мирное население из Херсонской области. Об этом командующий специальной военной операцией на Украины рассказал в интервью с журналистами. Эксперт добавил, что военные обеспечат своевременный выезд граждан из региона в связи с тяжелой обстановкой по Херсонскому направлению.

Первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся Правительством России программе переселения. Сергей Суровикин, генерал

Говоря о самом городе Херсон, Суровикин уточнил, что планы и действия Вооруженных сил России в отношении областного центра будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Суровикин: российские беспилотники уничтожили более 600 объектов ВСУ.

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