Генерал рассказал о работе ударных БПЛА на СВО.

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин сообщил журналистам о работе отечественных ударных дронов. Главком Воздушно-космических сил РФ пояснил, что беспилотная авиация ликвидировала на Украине порядка 600 военных объектов, было проведено свыше восьми тысяч боевых вылетов.

Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего. Генерал Суровикин

Эксперт добавил, что благодаря подобной стратегии Россия не только минимизирует свои человеческие потери, но также значительно сокращает количество жертв среди мирного населения.

Суровикин: обстановка в зоне СВО остается напряженной.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live