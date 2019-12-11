Сурков ответил на заявления Авакова о саммите нормандской четвёрки

Помощник президента России попросил не верить словам министра внутренних дел Украины.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в Париже нельзя верить, так как его даже не было во время переговоров. Об этом сообщил ТАСС.

Помощник президента РФ заявил, что Аваков вовсе "допивал вино" после ужина лидеров нормандской четвёрки. По мнению Владислава Суркова, эти переговоры " не были очень трудными или эмоционально заряженными".

Ранее Аваков заявил, что во время переговоров в Париже Зеленский сорвался на министра иностранных дел Лаврова, а у Суркова "сдали нервы".

Видео: YouTube/ France 24