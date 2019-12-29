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Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля

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Решение он принял самостоятельно.

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента. Об этом спикер заявил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для портала "Актуальные комментарии".

Сам. Это была чистая самоволка. Было бы жалко, не ушел бы

прокомментировал экс-чиновник

На посту в Кремле он трудился на протяжении семи лет. Политик добавил, что уже давно было пора покинуть рабочее место. Однако о конкретных причинах такого поступка Сурков не рассказал.

Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать

ответил спикер

По мнению Суркова, в России изменился контекст его работы в урегулировании вопроса по конфликту в Донбассе и ситуации со взаимоотношениями с Украиной.

Ранее Владислав Сурков не исключил обнуления президентских сроков.
 

Теги: владислав сурков
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:23

На три паколения набрал и ушел.Реалии нашего времени.

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