Вячеслав Сурков не исключил обнуления президентских сроков. Это произойдет, если в Конституции будут уточнены полномочия главы государства. Правовая логика может привести к необходимости начать отсчет заново. На него не будут распространяться нынешние ограничения. Об этом специалист рассказал порталу "Актуальные комментарии".
С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства
прокомментировал эксперт
Экс-помощник президента добавил, что не собирается возвращаться в большую политику.
Ранее в Кремле прокомментировали отставку Суркова.
Видео: YouTube/
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