  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вячеслав Сурков не исключил обнуления президентских сроков
Сегодня, 10:02
25
lesjasap

Вячеслав Сурков не исключил обнуления президентских сроков

0 0

Политик объяснил, как это произойдет.

Вячеслав Сурков не исключил обнуления президентских сроков. Это произойдет, если в Конституции будут уточнены полномочия главы государства. Правовая логика может привести к необходимости начать отсчет заново. На него не будут распространяться нынешние ограничения. Об этом специалист рассказал порталу "Актуальные комментарии".

С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства

прокомментировал эксперт 

Экс-помощник президента добавил, что не собирается возвращаться в большую политику.

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Суркова.

Видео: YouTube/
 

Теги: вячеслав сурков
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии