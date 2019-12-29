Политик объяснил, как это произойдет.

Вячеслав Сурков не исключил обнуления президентских сроков. Это произойдет, если в Конституции будут уточнены полномочия главы государства. Правовая логика может привести к необходимости начать отсчет заново. На него не будут распространяться нынешние ограничения. Об этом специалист рассказал порталу "Актуальные комментарии".

С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства прокомментировал эксперт

Экс-помощник президента добавил, что не собирается возвращаться в большую политику.

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Суркова.

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