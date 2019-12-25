Злоумышленники незаконно обналичивали денежные средства.

Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проведена сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. В общей сложности оперативники выявили факту незаконного обналичивания 180 млн рублей.

В МВД уточнили, что в преступлении подозреваются двое ранее судимых граждан. Они действовали в составе оргванизованной группы вместе с неустановленными лицами. Фигуранты расследования переводили средства на счета компаний-однодневок, а после выводили наличные средства через подстаные лица. Мошенники получали таким способом не менее 10% от выводимых в теневой сегмент экономики сумм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России