Имя Меган Маркл пропало из свидетельства о рождении ее сына Арчи

В свидетельстве о рождении в графе матери теперь написано "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Жена принца Гарри Меган Маркл утверждает, что Букингемский дворец настоял на том, чтобы ее имя убрали из свидетельства о рождении ее сына Арчи. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на анонимный источник, приближенный к королевской семье.

В свидетельстве о рождении в графе матери теперь написано "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Изначально в документе были полные имена отца – Генри Чарльз Альберт Дэвид и матери – Рейчел Меган.

Арчи родился 6 мая 2019 года, свидетельство о рождении было получено 17 мая, изменения в документ были внесены 6 июня. Изначально СМИ утверждали, что Меган сама захотела внести такие изменения, чтобы выразить уважение матери принца Гарри, принцессе Диане, которая предпочитала называть себя "Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская". Меган Маркл опровергла это утверждение.

В конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл выпустили первый подкаст на Spotify.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official