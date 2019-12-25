Принц Гарри и Меган Маркл выпустили первый подкаст на Spotify

В подкасте принял участие и сын пары, полуторагодовалой Арчи.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл опубликовали свой первый подкаст для музыкального сервиса Spotify. В "Праздничном выпуске" они обсуждали уходящий год с британскими знаменитостями, включая певца и композитора Элтона Джона.

От нас скажу, что какие бы неприятности ни приготовила для вас жизнь, любовь, уж поверьте нам, победит. Меган Маркл, супруга принца Гарри

В подкасте принял участие и сын пары, полуторагодовалый Арчи. Он поздравил всех с Новым годом.

Шведский сервис потокового аудио Spotify 15 декабря рассказал, что созданная герцогом и герцогиней звукозаписывающая компания Archewell Audio заключила с ним контракт о многолетнем партнерстве. Сумма контракта оценивается в £30 млн (около $40,5 млн).

Осенью стало известно, что вторая беременность Меган Маркл закончилась выкидышем.

Фото: Instagram/ meghanmarkle_official