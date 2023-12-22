В Лондоне оценили риски безопасности.

Великобритания готова отразить "нападение" с российской стороны. С соответствующим утверждением в эфире местного телеканала Talk TV выступил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Иностранный политик ответил на вопрос ведущего шоу Пирса Моргана о том, готов ли Лондон защищаться в том случае, если Москва направит собственное оружие против Британии. Гость шоу уточнил, что власти страны наращивают инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной. При этом Сунак упомянул о создаваемой хуситами угрозе коммерческому судоходству в Красном море.

"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored