  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:54
127
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сунак заявил, что Британия готова отразить нападение со стороны России

0 0

В Лондоне оценили риски безопасности.

Великобритания готова отразить "нападение" с российской стороны. С соответствующим утверждением в эфире местного телеканала  Talk TV выступил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Иностранный политик ответил на вопрос ведущего шоу Пирса Моргана о том, готов ли Лондон защищаться в том случае, если Москва направит собственное оружие против Британии. Гость шоу уточнил, что власти страны наращивают инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной. При этом Сунак упомянул о создаваемой хуситами угрозе коммерческому судоходству в Красном море.

"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored

 

 

Теги: великобритания, риши сунак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии