Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам

Премьер Британии рассказал о внешней угрозе для Лондона.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о том, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборонную сферу. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в интервью местному журналисту Пирсу Моргану для телеканала Talk TV. Он ответил на вопрос о гипотетическом нападении Москвы на Соединенное королевство. Гость шоу не исключил, что российские военнослужащие примут решение повернуть собственные орудийные башни к Лондону.

Да, моя первая работа - обеспечивать всем безопасность, к сожалению, в мире, который становится все менее безопасным. Очевидно, мы можем видеть это в ситуации с Россией и Украиной. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Сунак заявил, что Британия готова отразить нападение со стороны России.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored