Сумма трансфера Антона Зиньковского в "Зенит" может составить около 1,6 миллиона евро

Ранее полузащитник "Крыльев Советов" опроверг слухи о переходе.

По информации портала Betting Insider, стали известны новые подробности возможного перехода полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского в "Зенит".

Источник сообщает, что трансфер игрока обойдется сине-бело-голубым в 130 миллионов рублей (около 1,6 миллиона евро - прим.). Немецкий портал Transfermarkt, который специализируется в стоимости футболистов, оценил Зиньковского в 2,2 миллиона евро.

Антон Зиньковский играет за "Крылья Советов" с января 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) полузащитник провел 20 матчей и отдал шесть голевых передач. По этому показателю он занимает пятое место в списке лучших ассистентов турнира.

Ранее была информация о том, что "Зенит" и "Крылья Советов" договорились о переходе Антона Зиньковского. Сам футболист заявил, что ничего не знает об этом.

Видео: YouTube / PFC Krylia Sovetov Samara