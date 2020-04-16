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Сумма трансфера Антона Зиньковского в "Зенит" может составить около 1,6 миллиона евро

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Ранее полузащитник "Крыльев Советов" опроверг слухи о переходе.

По информации портала Betting Insider, стали известны новые подробности возможного перехода полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского в "Зенит".

Источник сообщает, что трансфер игрока обойдется сине-бело-голубым в 130 миллионов рублей (около 1,6 миллиона евро - прим.). Немецкий портал Transfermarkt, который специализируется в стоимости футболистов, оценил Зиньковского в 2,2 миллиона евро.

Антон Зиньковский играет за "Крылья Советов" с января 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) полузащитник провел 20 матчей и отдал шесть голевых передач. По этому показателю он занимает пятое место в списке лучших ассистентов турнира.

Ранее была информация о том, что "Зенит" и "Крылья Советов" договорились о переходе Антона Зиньковского. Сам футболист заявил, что ничего не знает об этом.

Видео: YouTube / PFC Krylia Sovetov Samara

Теги: антон зиньковский, трансферные слухи, фк зенит, фк крылья советов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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