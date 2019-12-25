Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский близок к переходу в "Зенит"

Игрок входит в пятерку лучших ассистентов текущего сезона РПЛ.

Как сообщает портал Betting Insider, в "Зенит" в ближайшее время может перейти полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский.

По итогам переговоров стороны уже согласовали детали сделки, но подписание контракта с игроком отложено из-за эпидемии коронавируса.

Антон Зиньковский играет за "Крылья Советов" с января 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) полузащитник провел 20 матчей и отдал шесть голевых передач. По этому показателю он занимает пятое место в списке лучших ассистентов турнира.

Ранее стало известно, что "Зенит" интересуется Генрихом Мхитаряном.

Фото: VK / @fckssamara