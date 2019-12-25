"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна

Права на игрока принадлежат "Арсеналу".

Как сообщает портал Transfermarketweb, "Зенит" интересуется Генрихом Мхитаряном. Полузащитник играет в итальянской "Роме" на правах аренды до конца сезона 2019/20. Права на него принадлежат лондонскому "Арсеналу".

По слухам, "Рома" не хочет расставаться с Мхитаряном. Руководство клуба готово активировать функцию выкупа контракта. Главный тренер римлян Пауло Фонсека собирается изменить игровую схему и поставить Мхитаряна на позицию форварда.

В нынешнем сезоне Генрих Мхитарян провел 17 матчей в составе "Ромы" во всех турнирах и забил шесть голов. Команда занимает пятое место в чемпионате Италии, набрав 45 очков после 26-ти туров.

Ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о возможном трансфере Артема Дзюбы в "Лацио".

Фото: Twitter / @HenrikhMkh