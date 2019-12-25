Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковкий опроверг слухи о переходе в "Зенит"

Ранее была информация о том, что игрок подпишет контракт с сине-бело-голубыми.

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью изданию "Спорт-Экспресс" прокомментировал информацию о вероятном переходе в "Зенит".

Можно ли верить информации о том, что я уже одной ногой в "Зените"? Ничего об этом не знаю! Антон Зиньковский, полузащитник "Крыльев Советов"

Антон Зиньковский играет за "Крылья Советов" с января 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) полузащитник провел 20 матчей и отдал шесть голевых передач. По этому показателю он занимает пятое место в списке лучших ассистентов турнира.

Ранее была информация о том, что "Зенит" и "Крылья Советов" договорились о переходе Антона Зиньковского.

Фото: VK / fckssamara